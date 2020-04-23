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2020-04-23T09:07
https://ria.ru/20200423/1570444031.html
В мемориале Заксенхаузен ответили на критику РИО
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РИА Новости

В мемориале Заксенхаузен ответили на критику РИО

09:07 23.04.2020
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© РИА Новости / Андрей СоломоновПамятник советским воинам-освободителям на территории Мемориального комплекса "Концентрационный лагерь Заксенхаузен"
Памятник советским воинам-освободителям на территории Мемориального комплекса Концентрационный лагерь Заксенхаузен
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Памятник советским воинам-освободителям на территории Мемориального комплекса "Концентрационный лагерь Заксенхаузен". Архивное фото
БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. В мемориале Заксенхаузен, расположенном на месте одноименного нацистского концлагеря, ответили на совместное открытое письмо Российского исторического общества (РИО) и Российского военно-исторического общества (РВИО), в котором была выражена критика как в отношении формата организации памятных мероприятий в Заксенхаузене в связи с 75-ой годовщиной освобождения, так и недостаточного, с точки зрения РИО и РВИО, упоминания со стороны организаторов центральной роли Красной Армии в освобождении лагеря.
Более 200 тысяч узников были отправлены с 1936 по 1945 годы в концлагерь Заксенхаузен в городе Ораниенбург, под Берлином. Десятки тысяч человек погибли там от голода, болезней, принудительного труда, медицинских опытов, которые ставили над узниками нацистские врачи, пыток и акций по систематическому уничтожению, которые проводили военизированные подразделения СС. Бойцы Красной Армии и Войска Польского освободили 22 апреля 1945 года концлагерь, там находились около 3 тысяч узников. Более 30 тысяч узников были предварительно угнаны силами СС, так называемый "марш смерти" сопровождался зверствами со стороны охранников. На территории бывшего лагеря работает мемориал, ежегодно его посещают около 700 тысяч человек.
Концентрационный лагерь Заксенхаузен
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Закрытая церемония, посвященная 75-летию освобождения концлагерей в Заксенхаузене и Равенсбрюке, состоялась 19 апреля. В рамках нее в пустом мемориале прошла церковная служба. На сайте, созданном к 75-летию освобождения, размещены заявления бывших узников, а также президента Европарламента Давида-Марии Сассоли, министра иностранных дел ФРГ Хейко Мааса, министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, премьер-министра федеральной земли Бранденбург Дитмара Войдке, представителей Бранденбургского мемориального фонда. Массовые памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Заксенхаузен перенесены из-за мер, принятых властями Германии в рамках борьбы с коронавирусом, на следующий апрель, сообщил РИА Новости ранее представитель мемориала Хорст Зеференс.
В совместном открытом заявлении РИО и РВИО в связи с организацией в Германии памятных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения концлагеря Заксенхаузен, указано, что российская сторона "не была приглашена" к участию в этих памятных мероприятиях, а "в многочисленных выступлениях высокопоставленных гостей" (речь идет о размещенных на сайте заявлениях немецких и европейских политиков - ред.), за исключением премьер-министра Бранденбурга Войдке, отсутствовали "даже минимальные упоминания о том, что концлагерь Заксенхаузен освобождался именно частями Красной армии". Данный факт можно рассматривать как "продолжение линии нынешних европейских элит, направленной на прямое и грубое искажение истории Второй мировой войны", говорится в заявлении.
"Мы сожалеем, если возникло неправильное впечатление, что освобождение концентрационного лагеря Заксенхаузен советскими и польскими солдатами не было должным образом обозначено. На веб-сайте, созданном по случаю 75-й годовщины освобождения, размещен также анимационный фильм под названием "Am Lagertor" ("У лагерных ворот"), в котором рассказывается об освобождении концентрационного лагеря Заксенхаузен с точки зрения освобожденных узников и освободителей. В этом фильме широко отмечен тот факт, что Красная Армия освободила концлагерь", - говорится в официальном ответе мемориала Заксенхаузен на запрос РИА Новости.
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В ответе подчеркнуто, что в мемориале Заксенхаузен "в рамках многочисленных выставок, мероприятий и публикаций постоянно обсуждалась роль Красной армии в освобождении концентрационного лагеря Заксенхаузен и судьбы десятков тысяч советских граждан, которые пострадали или были убиты" в этом нацистском лагере.
В официальном ответе мемориала нет ответа на вопрос, были ли российские представители действительно не приглашены на церемонию в связи с 75-ой годовщиной освобождения концлагеря, как об этом указано в письме РИО-РВИО. Однако в посольстве РФ в Берлине РИА Новости подтвердили, что не получали "целевого приглашения" для участия в торжественных мероприятия в Заксенхаузене, высказав предположение, что, возможно, это было связано с отменой всего комплекса мероприятий из-за мер по противодействию коронавирусу.
"Целевого приглашения для участия в памятно-торжественных мероприятиях в Заксенхаузене, посвященных 75-ой годовщине освобождения концентрационного лагеря бойцами Красной Армии, посольство России в ФРГ не получало ни до введения в Германии мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, ни после него", - заявили в посольстве, добавив, что "в инициативном порядке заранее договорились с руководством мемориального комплекса о возложении венков в рамках отдельного, закрытого для широкой общественности мероприятия в пятницу, 24 апреля", в возложении примет участие посол России в ФРГ Сергей Нечаев, сотрудники российской дипмиссии.
В российском загранучреждении подчеркнули, что посещение расположенных на территории Германии военных кладбищ и мемориалов, в том числе на месте бывших нацистских концентрационных лагерей и лагерей смерти, возложение там венков в рамках празднования годовщины Великой Победы "всегда находилось и находится в списке приоритетов российского дипкорпуса в Германии". В этом году представители посольства и генеральных консульств РФ в ФРГ уже приняли участие в памятных возложениях венков в мемориальных комплексах в Берген-Бельзене, Бухенвальде, Равенсбрюке, Баруте, Зееловских высотах. Эта работа будет продолжена несмотря на то, что пока, в соответствии с введёнными германской стороной ограничительными мерами, она проводится в ограниченном для широкой общественности режиме.
В мемориале Заксенхаузен подтвердили проведение закрытой торжественной церемонии при участии посла РФ в ФРГ Нечаева в пятницу. Фотографии с этой церемонии будут размещены на сайте мемориала, говорится в ответе на запрос РИА Новости.
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11 апреля 2019, 00:22
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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Яцек ЧапутовичСергей Нечаев (дипломат)Российское военно-историческое общество (РВИО)Российское историческое обществоВ мире
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