В Москве в среду ветер повалил 210 деревьев

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сильный ветер повалил в среду в разных районах Москвы, по уточненным данным, 210 деревьев, повреждены свыше 60 автомобилей, люди не пострадали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Сильными порывами ветра повалено в общей сложности 210 деревьев, повреждено 64 автомобиля", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, больше всего деревьев повалено в Восточном административном округе (64), ЮВАО (47), ЮЗАО (31) и 25 в ЮАО.