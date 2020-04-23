В Приморье десять пациентов вылечились после коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Десять пациентов, в том числе 5 детей, вылечились от коронавируса в Приморье, сообщает правительство региона со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
"Пять взрослых и пять детей победили коронавирусную инфекцию и выписаны домой в Приморье. Среди выписанных детей – и самая юная пациентка, которой на момент поступления в медучреждение было 6,5 месяцев", - говорится в сообщении.
По последним данным, в регионе были официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 23 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.
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