В Югре локализовали пожар в двухэтажном общежитии

Информация о возгорании в деревянном двухэтажном общежитии на улице Солнечной, по данным ведомства, поступила спасателям около 9.20 (7.20 мск). Ранее в МЧС России сообщали, что горит кровля на площади 630 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек, всего в общежитии проживают 65 человек. К тушению пожара привлечены 27 человек и шесть единиц техники.