В Югре локализовали пожар в двухэтажном общежитии

Информация о возгорании в деревянном двухэтажном общежитии на улице Солнечной, по данным ведомства, поступила спасателям около 9.20 (7.20 мск). Ранее в МЧС России сообщали, что горит кровля на площади 630 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 50 человек, всего в общежитии проживают 65 человек. К тушению пожара привлечены 27 человек и шесть единиц техники.
"Большинство жильцов эвакуировались самостоятельно, двоих детей спасли пожарные. На 10.28 (8.28 мск) объявлена локализация по всей площади, предварительно, пострадавших нет. Тушение продолжается", - сказал представитель ведомства.
По его словам, администрация города предоставила автобусы для жильцов, решается вопрос с расселением. Кроме того, в ближайшее время запланировано заседание городской комиссии по ЧС.
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