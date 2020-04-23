В России провели более 2,4 миллиона тестов на коронавирус

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 2,4 миллиона тестов на выявление коронавируса проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-19 находятся 151 тысяча человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 2,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 151 тысяча человек", - говорится в сообщении.
За сутки проведено 149 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.