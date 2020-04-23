В забайкальском заказнике ликвидировали пожар

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Пожар в заказнике "Цасучейский бор" Забайкальского края ликвидирован, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.
"На территории Забайкальского края два пожара ликвидировано, в том числе и в заказнике "Цасучейский бор". Накануне вечером пожар в заказнике был локализован …в тушении принимали участие 129 человек и 14 единиц техники", - говорится в сообщении.
По данным ведомства на утро четверга, на территории государственного лесного фонда края зарегистрировано 10 лесных пожаров, восемь из них действующие на площади 1 816 гектаров, два пожара локализованы на площади 4 105 гектаров. В тушении пожаров принимают участие 355 человек и 70 единиц техники. В министерстве сообщили, что с территории Бурятии на территорию Читинского района Забайкалья перешел один пожар. Дым от пожара ощущается в столице региона.
В лесах Забайкальского края введен режим ЧС.