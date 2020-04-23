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2020-04-23T08:57
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В ЛНР сообщили об одном обстреле со стороны ВСУ за сутки
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РИА Новости

В ЛНР сообщили об одном обстреле со стороны ВСУ за сутки

08:57 23.04.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 21 апреля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
22 апреля, 17:54
ЛНР приобщит материалы об обстреле села Березовское к делу против ВСУ
"За 22 апреля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из миномета калибром 120 миллиметра и вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Березовское. В результате обстрела поврежден один жилой дом и гражданский автомобиль.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаБМП-2ООНВ мире
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