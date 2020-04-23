Вывозной рейс с Бали во Владивосток перенесли на 24 апреля

"Вылет рейса №SYL9907 Денпасар - Владивосток состоится 24 апреля 2020 года в 9.00 (местное время). Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть в аэропорт 24 апреля не позднее 6.00 (местное время)", - говорится в сообщении.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.