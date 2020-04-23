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2020-04-23T08:56
https://ria.ru/20200423/1570443618.html
Вывозной рейс с Бали во Владивосток перенесли на 24 апреля
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РИА Новости

Вывозной рейс с Бали во Владивосток перенесли на 24 апреля

08:56 23.04.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет
Пассажирский самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вывозной рейс Денпасар (Бали) - Владивосток перенесен на 24 апреля, сообщается в Telegram-канале Минкомсвязи.
Ранее Росавиация и Минтранс РФ сообщали, что этот рейс предварительно запланирован на 23 апреля.
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"Вылет рейса №SYL9907 Денпасар - Владивосток состоится 24 апреля 2020 года в 9.00 (местное время). Пассажиры, включенные в данный список, должны прибыть в аэропорт 24 апреля не позднее 6.00 (местное время)", - говорится в сообщении.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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