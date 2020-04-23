В смоленском перинатальном центре ввели карантин из-за COVID-19

БРЯНСК, 23 апр – РИА Новости. Медики диагностировали заражение коронавирусной инфекцией одного из сотрудников перинатального центра в Смоленске, в учреждении введен жесткий карантин, сообщает региональный оперативный штаб
"Среди сотрудников перинатального центра в Смоленске был выявлен пациент с COVID-19. В настоящее время в учреждении осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекции. Введены жесткие карантинные меры, организована дезинфекция учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заболевший оперативно изолирован и проходит необходимое лечение.
Определен круг контактных лиц, которых обследуют на коронавирус.
По данным на среду, в Смоленской области зарегистрировано 244 случая заболевания. В Вяземском районе, где вспышка заболевания возникла в доме-интернате для престарелых и инвалидов, в общей сложности заболели 129 человек. Власти сообщают о том, что восемь человек в Вяземском районе готовятся к выписке.
Ранее сообщалось об одном скончавшемся пациенте дома-интерната в Вязьме, но причина смерти пока официально не установлена. Один пациент с коронавирусом скончался в Смоленске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.