В смоленском перинатальном центре ввели карантин из-за COVID-19

"Среди сотрудников перинатального центра в Смоленске был выявлен пациент с COVID-19. В настоящее время в учреждении осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекции. Введены жесткие карантинные меры, организована дезинфекция учреждения", - говорится в сообщении.