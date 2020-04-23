Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти

Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико. Архивное фото

Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико

© AP Photo / Charlie Riedel, File Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико

"Саудовская Аравия изучает вопрос о том, сможет ли она перенаправить грузы в другие страны, если Соединенные Штаты прекратят импорт", - пишет агентство ссылаясь на источники.

Отмечается, что согласно источниками, около 40 миллионов баррелей саудовской нефти находятся на пути в Соединенные Штаты и должны прибыть в ближайшие недели.

Во вторник министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Трамп рассматривает все варианты действий для поддержки нефтегазового сектора страны, включая запрет на импорт нефти из Саудовской Аравии.

Большинство крупных покупателей саудовской нефти находятся вдоль западного побережья США. По данным Управления энергетической информации США (EIA), на регион приходится около половины всего импорта саудовской нефти. Рейтер отмечает, что по состоянию на 17 апреля склад был заполнен уже на 66%.