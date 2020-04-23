Австралия сохранит ограничения на пересечение границы из-за COVID-19

Некоторые соотечественники пока не вернулись из Вьетнама. В посольстве России говорят, что местные власти продлевают срок пребывания въехавшим по безвизовому режиму/туристической визе максимум на 30 дней. Штрафы за просрочку виз до десяти суток не взимаются.

Пока на "вывозные рейсы" могут претендовать только граждане, прибывшие из России после 1 января 2020 года.