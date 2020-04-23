Генсек ООН призвал не допустить репрессивных мер на фоне пандемии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что пандемия коронавируса может привести к кризису в области прав человека, и призвал страны мира не допустить принятия репрессивных мер на фоне борьбы с COVID-19.

"На фоне растущего этнонационализма, популизма, авторитаризма и несоблюдения прав человека в некоторых странах существующий кризис может стать предлогом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией... Как никогда раньше правительства должны обеспечить прозрачность, быстрое реагирование и ответственность", - говорится в заявлении генсека.

Гутерреш отметил, что вызванный пандемией кризис может выявить "глубокие недостатки в предоставлении государственных услуг и структурное неравенство, которое препятствует доступу к ним". По его словам, в мире наблюдается, "рост ненавистнических высказываний", дискриминация уязвимых групп населения и появление рисков принятия властями жестких мер под предлогом обеспечения безопасности.

"Мы должны обеспечить, чтобы любые чрезвычайные меры, включая чрезвычайное положение, были законными, соразмерными, необходимыми и недискриминационными, чтобы они имели конкретную направленность и сроки и были как можно менее жесткими, насколько это возможно для защиты здоровья населения" , - подчеркнул генсек.