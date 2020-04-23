На Ставрополье выявили 55 случаев заражения коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 23 апр - РИА Новости. Число жителей Ставрополья с COVID-19 увеличилось на 55 и достигло 332 человек, скончался пятый инфицированный пациент, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
"В крае зафиксирована еще одна смерть, уже пятая по счету, смерть пациента с коронавирусом. Врачи сделали все, что в их силах, но, к сожалению, спасти заболевшего не удалось. Выражаю глубокие соболезнования родным", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, за минувшие сутки власти получили подтверждение диагноза по 55 пациентам.
"В целом, за всё время в Ставропольском крае зарегистрировано 332 случая заболевания. В том числе - у 38 детей, в тяжелом состоянии 9 человек, средней степени тяжести — 46. Выздоровело 44 человека", - отметил глава края.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.