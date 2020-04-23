Во Вьетнаме за неделю не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Вьетнам не зарегистрировал ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за 7 дней, говорится в сообщении министерства здравоохранения страны, опубликованном на сайте ведомства.
"Полная неделя, 7 дней, без коронавируса", - говорится в сообщении минздрава.
Минздрав также напоминает, что с момента начала эпидемии в стране заболели коронавирусной инфекцией 268 человек, а полностью выздоровели 223 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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