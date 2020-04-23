В Свердловской области у умершего от пневмонии пациента не нашли COVID-19

Ранее в оперштабе РИА Новости заявили, что возрастной пациент поступил в больницу с пневмонией, у него были забраны пробы на коронавирус. Из-за тяжелого сопутствующего хронического заболевания спасти его не удалось. Уже после смерти предварительно было подтверждено наличие вируса, добавляли в штабе.