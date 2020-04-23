В Свердловской области у умершего от пневмонии пациента не нашли COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Вскрытие не показало наличие коронавирусной инфекции у скончавшегося от пневмонии пациента в городе Богданович Свердловской области, сообщает в четверг оперштаб региона.
Ранее в оперштабе РИА Новости заявили, что возрастной пациент поступил в больницу с пневмонией, у него были забраны пробы на коронавирус. Из-за тяжелого сопутствующего хронического заболевания спасти его не удалось. Уже после смерти предварительно было подтверждено наличие вируса, добавляли в штабе.
"Данные патологоанатомического исследования, проведенного в отношении 70-летнего пациента Богдановичской ЦРБ, скончавшегося от совокупности факторов, вызванных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием, показали картину, которая не соответствует коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на сегодняшний день, таким образом, зафиксирован только один случай подтверждения коронавируса, выявленный при посмертном анализе тканей.
По последним данным, в области зарегистрировано 243 случая новой коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.