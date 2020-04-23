На Сахалине число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр – РИА Новости. Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 на Сахалине выросло с 19 до 20, сообщил в четверг губернатор региона Валерий Лимаренко.
"В Сахалинской области еще один заболевший и один выздоровевший. Итого: 20 заболевших с начала эпидемии, 13 выздоровевших и 7 человек сейчас на лечении", - рассказал глава региона в прямом эфире на YouTube-канале правительства области.
По словам министра здравоохранения региона Владимира Ющука, новая зараженная коронавирусом прилетела в Южно-Сахалинск в понедельник московским рейсом. Тест в аэропорту дал положительный результат, и девушку сразу отправили в инфекционный госпиталь в Долинске.
По информации губернатора, в настоящее время на карантине в регионе находятся 5 тысяч человек и около 1 тысячи — на обсервации.
"В Сахалинской области начинает работать медицинский робот, который будет обзванивать людей, сидящих на карантине. Если человек не отвечает – это сигнал полиции, которая выезжает по сигналу робота", - рассказал Лимаренко.
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