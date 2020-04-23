На Сахалине число заболевших коронавирусом выросло до 20 человек

На Сахалине число вылечившихся от коронавируса выросло до 12 человек

На Сахалине число вылечившихся от коронавируса выросло до 12 человек

По информации губернатора, в настоящее время на карантине в регионе находятся 5 тысяч человек и около 1 тысячи — на обсервации.