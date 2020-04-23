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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T09:46
https://ria.ru/20200423/1570442880.html
В Москве в пятницу проведут дезинфекцию дорог и общественных пространств
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401256_204:570:2831:2048_1036x0_80_0_0_90b52da1ceeebd643db1f7bcfdb7f92c.jpg
РИА Новости

В Москве в пятницу проведут дезинфекцию дорог и общественных пространств

08:26 23.04.2020 (обновлено: 09:46 23.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДезинфекция Киевского вокзала в Москве
Дезинфекция Киевского вокзала в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В Москве в пятницу проведут очередную дезинфекцию всех дорог и общественных пространств, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Это будет уже пятая дезинфекция города с конца марта.
"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петра Бирюкова.
Как указывается в нем, особое внимание при работах уделят территориям медицинских учреждений, входам в метро, ТПУ, остановкам наземного транспорта и пешеходным переходам.
В пятничной дезинфекции российской столицы задействуют более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
"Проверяем всех": пропускной режим в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.

Пассажирка метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро Сокольники в Москве
1 из 10

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.

Проверка наличия цифровых пропусков на станции метро Сокольники в Москве
2 из 10

В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.

Сотрудники полиции проверяют цифровой пропуск у мужчины в Москве
3 из 10

Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.

Пассажир метро показывает код своего электронного пропуска на экране смартфона сотруднику полиции на станции метро Сокольники в Москве
4 из 10

Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.

Проверка электронных пропусков у пассажиров на станции метро Сокольники в Москве
5 из 10

Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.

Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки электронного пропуска у водителя такси на блокпосту при въезде в Москву
6 из 10

У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В районе МКАД утром скопилось много машин.

Проверка наличия цифровых пропусков на въезде в Москву
7 из 10

В районе МКАД утром скопилось много машин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД во время проверки электронных пропусков у водителей на блокпосту при въезде в Москву
8 из 10

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Протоколов на нарушителей пока не составляли.

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на улице Стромынка в Москве
9 из 10

Протоколов на нарушителей пока не составляли.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.

Пробка на въезде в Москву
10 из 10

Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу необходимо заранее получить спецпропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 10

В первый день действия пропускного режима на въездах в столицу образовались пробки, в метро появились очереди.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Документы проверяют у пассажиров на всех станциях подземки.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 10

Сотрудники полиции просят показать им паспорт и пропуск.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Мэр Москвы назвал очереди из-за проверок критичными и указал на необходимость автоматизированного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
6 из 10

У автомобилистов, въезжающих в город, спецпропуска проверяют инспекторы ГИБДД. Проезжие части в Москве сужены.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

В районе МКАД утром скопилось много машин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

"Проверяем всех, пропускаем общественный и спецтранспорт", — пояснили сотрудники ГИБДД.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Протоколов на нарушителей пока не составляли.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Городские власти призвали жителей заранее планировать поездки и без крайней необходимости не выходить из дома.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр БирюковМосква
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