БИШКЕК, 23 апр - РИА Новости. Киргизия достигла пика заболеваемости коронавирусом , заявил в четверг на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Нурболот Усенбаев.

"Сегодня выписываются 38 человек, и выявлено 19 новых случаев. Разница между этими цифрами говорит о хорошей тенденции. Как специалист, я могу предположить, что мы достигли пика заболеваемости", - заявил замминистра.

Количество инфицированных COVID-19 на сегодняшний день в республике достигло 631 человек, из них 162 - медработники и 12 - сотрудники правоохранительных органов. Восемь человек погибли. По предварительным данным, с инфицированными контактировали почти 9 тысяч человек. Выздоровели - 302 человека, из которых 45 - медработники.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.