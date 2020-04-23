Пропавших в Приангарье двух мужчин и ребенка ищут с помощью вертолета

На севере Иркутской области, где из-за потепления закрыты зимние автомобильные трассы, пропали двое мужчин и ребенок. Известно, что мужчины на двух грузовиках двигались из Красноярска в Ленск по автозимнику "Вилюй" через город Усть-Кут. С ними ехал 8-летний сын одного из водителей. 13 апреля один из мужчин сообщил, что у него сломался грузовик и, что он находится в Катангском районе, в 370 километрах от Усть-Кута. Вскоре, пришло сообщение о том, что автомобиль отремонтирован и оба грузовика возвращаются в Усть-Кут. С тех пор информации от мужчин не поступало.