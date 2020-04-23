Пропавших в Приангарье двух мужчин и ребенка ищут с помощью вертолета

ИРКУТСК, 23 апр – РИА Новости. Двух мужчин и ребенка, пропавших на закрытом для движения транспорта автозимнике "Вилюй" в Иркутской области, ищут с помощью вертолета МИ-8, сообщает ГУМЧС региона.
На севере Иркутской области, где из-за потепления закрыты зимние автомобильные трассы, пропали двое мужчин и ребенок. Известно, что мужчины на двух грузовиках двигались из Красноярска в Ленск по автозимнику "Вилюй" через город Усть-Кут. С ними ехал 8-летний сын одного из водителей. 13 апреля один из мужчин сообщил, что у него сломался грузовик и, что он находится в Катангском районе, в 370 километрах от Усть-Кута. Вскоре, пришло сообщение о том, что автомобиль отремонтирован и оба грузовика возвращаются в Усть-Кут. С тех пор информации от мужчин не поступало.
"Вертолет Ми-8 МЧС России задействован в поисках пропавших людей в районе автозимника "Вилюй". Транспортное сообщение по автозимнику прекращено из-за его непроходимости, обследовать дорогу наземным путем оказалось невозможным", - говорится в сообщении.
С борта вертолёта спасатели уже обследовали часть пути. Утром в четверг они вылетели на поиски пропавших людей из Киренского района.
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