В Таиланде выявили 13 случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 23 апр – РИА Новости. Таиланд зарегистрировал в четверг 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 - это самый низкий показатель с момента начала эпидемии, за сутки один человек скончался, заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня зарегистрированы 13 новых случаев заражения и одна смерть от коронавирусной инфекции", - сказал он.
"Скончалась гражданка Таиланда в возрасте 75 лет, страдавшая, помимо коронавирусной инфекции, хроническим заболеванием сосудов головного мозга. Хочу выразить соболезнования семье умершей", - добавил пресс-секретарь.
Он сообщил, что в Таиланде наибольшее количество смертельных случаев отмечено в возрастной категории от 60 лет и старше, а наибольшее количество заболевших – в категории от 20 до 29 лет.
"Общее количество заболевших с начала эпидемии в нашей стране теперь составляет 2 839 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции - 50 человек, полностью выздоровевших – 2 430 человек", - сказал он.
"У нас сегодня самое низкое количество заболевших за сутки за долгое время. Напомню, что самое высокое количество инфицированных за сутки, более 180 человек, было в Таиланде в середине марта", - сказал Висануйотхин.
Большинство новых пациентов относятся к уже известным кластерам заражения, сообщил Висануйотхин.
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