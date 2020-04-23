Помпео призвал Китай закрыть рынки, где торгуют дикими животными

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Госсекретарь Госсекретарь США Майк Помпео в Международный день Земли призвал Китай и другие страны навсегда закрыть так называемые "мокрые рынки", где продаются дикие животные, чтобы бороться против их незаконной торговли и снизить риски для здоровья людей.

"В День Земли мы призываем Китайскую Народную Республику и другие страны навсегда закрыть "мокрые рынки" с дикими животными, что снизит риски для здоровья человека как в Китае, так и за его пределами, и будет препятствовать потреблению продуктов дикой природы", - говорится в заявлении Помпео, опубликованном на сайте госдепартамента.

По словам госсекретаря, подобные продуктовые рынки являются главными очагами незаконных продаж диких животных и создают риски для возникновения и распространения болезней, они, "возможно, сыграли решающую роль в распространении пандемии COVID-19".

"Мы призываем все правительства вместе с нами бороться и положить конец такой проблеме, как торговля дикими животными", - добавил Помпео.

Международный день Матери-Земли отмечается каждый год 22 апреля. Он был учрежден в 2009 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.