Жителей поселка в Красноярском крае эвакуируют из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Почти 30 жителей северного поселка Ворогово в Красноярском крае эвакуированы из-за резкого подъема воды в Енисее, сообщает краевой главк МВД. Почти 30 жителей северного поселка Ворогово вэвакуированы из-за резкого подъема воды в Енисее, сообщает краевой главк МВД.

"В селе Ворогово проводится эвакуация населения в связи с резким подъемом уровня воды в реке Енисей. В настоящий момент эвакуированы 26 человек", - говорится в сообщении.

По данным главка, на место будет направлен сводный отряд полиции.

В краевом главке МЧС сообщили, что жители были эвакуированы до подъема воды в Енисее.

"Заблаговременно проведена эвакуация населения из домов, расположенных на береговой линии реки Енисей. Жители 20 домов, в которых проживает 60 человек, были размещены в пункте временного размещения, который расположен на базе местной больницы", - сообщили в пресс-службе.