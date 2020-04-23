Жителей поселка в Красноярском крае эвакуируют из-за паводка

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Почти 30 жителей северного поселка Ворогово в Красноярском крае эвакуированы из-за резкого подъема воды в Енисее, сообщает краевой главк МВД.
"В селе Ворогово проводится эвакуация населения в связи с резким подъемом уровня воды в реке Енисей. В настоящий момент эвакуированы 26 человек", - говорится в сообщении.
По данным главка, на место будет направлен сводный отряд полиции.
В краевом главке МЧС сообщили, что жители были эвакуированы до подъема воды в Енисее.
"Заблаговременно проведена эвакуация населения из домов, расположенных на береговой линии реки Енисей. Жители 20 домов, в которых проживает 60 человек, были размещены в пункте временного размещения, который расположен на базе местной больницы", - сообщили в пресс-службе.
Поселок Ворогово находится в Туруханском районе в 792 километрах от Красноярска.