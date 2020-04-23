В Приморье медики получат дополнительные выплаты до мая

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр - РИА Новости. Медики, оказывающие помощь пациентам с Медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом и гражданам, находящимся в зоне риска, получат стимулирующие выплаты в Приморье до мая, сообщает правительство региона.

"Стимулирующие выплаты по этой статье расходов поступят сотрудникам больниц до конца апреля. Еще 82,8 миллиона рублей, дополнительно выделенных накануне, также пойдут врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, которые работают с пациентами с диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.

Власти региона отмечают, что "благодаря поддержке федерального центра такая мера стимулирования будет продолжена, а выплаты увеличены – на эти цели уже направлено около 153 миллиона рублей. Первый транш, 70,1 миллиона рублей, получен". Также в Приморье прорабатывают вариант денежного поощрения тех врачей, кто занимается случаями внебольничной пневмонии. По мнению специалистов, "нередко этот диагноз позже сопровождается и коронавирусной инфекцией".

Ранее сообщалось, что депутаты Приморья приняли поправки в краевой бюджет с учетом того, что свыше 1,5 миллиарда рублей будет выделено на развитие медицины и поддержку пострадавших на фоне коронавируса отраслей экономики.

По последним данным, в регионе официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 13 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.