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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T08:13
https://ria.ru/20200423/1570442480.html
В Приморье медики получат дополнительные выплаты до мая
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570301381_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_a9e8d041afb0f742261c6b2471d03041.jpg
РИА Новости

В Приморье медики получат дополнительные выплаты до мая

08:13 23.04.2020
1998
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности в клинике
Знак биологической опасности в клинике
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ВЛАДИВОСТОК, 23 апр - РИА Новости. Медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом и гражданам, находящимся в зоне риска, получат стимулирующие выплаты в Приморье до мая, сообщает правительство региона.
"Стимулирующие выплаты по этой статье расходов поступят сотрудникам больниц до конца апреля. Еще 82,8 миллиона рублей, дополнительно выделенных накануне, также пойдут врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, которые работают с пациентами с диагнозом коронавирус", - говорится в сообщении.
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Власти региона отмечают, что "благодаря поддержке федерального центра такая мера стимулирования будет продолжена, а выплаты увеличены – на эти цели уже направлено около 153 миллиона рублей. Первый транш, 70,1 миллиона рублей, получен". Также в Приморье прорабатывают вариант денежного поощрения тех врачей, кто занимается случаями внебольничной пневмонии. По мнению специалистов, "нередко этот диагноз позже сопровождается и коронавирусной инфекцией".
Ранее сообщалось, что депутаты Приморья приняли поправки в краевой бюджет с учетом того, что свыше 1,5 миллиарда рублей будет выделено на развитие медицины и поддержку пострадавших на фоне коронавируса отраслей экономики.
По последним данным, в регионе официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 13 выписаны. Режим полной самоизоляции действует в Приморье с 31 марта.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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