В Москве в четверг ожидаются дожди и сильный ветер

"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью атлантического циклона. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможны небольшие кратковременные осадки преимущественно в виде дождя. Температура в столице плюс 7-9, в Подмосковье плюс 5-10", - сообщил Леус.