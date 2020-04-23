В Москве в четверг ожидаются дожди и сильный ветер

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью атлантического циклона. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможны небольшие кратковременные осадки преимущественно в виде дождя. Температура в столице плюс 7-9, в Подмосковье плюс 5-10", - сообщил Леус.
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Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, уточнил собеседник агентства.