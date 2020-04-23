Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-23T08:12
https://ria.ru/20200423/1570442442.html
В Москве в четверг ожидаются дожди и сильный ветер
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570186824_0:190:2960:1855_1036x0_80_0_0_3ef71c7a34ed4be673e840e69b086756.jpg
РИА Новости

В Москве в четверг ожидаются дожди и сильный ветер

08:12 23.04.2020
3857
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кратковременные дожди, сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и до 9 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тыловой частью атлантического циклона. В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможны небольшие кратковременные осадки преимущественно в виде дождя. Температура в столице плюс 7-9, в Подмосковье плюс 5-10", - сообщил Леус.
Автомобильное движение на Третьем транспортном кольце в Москве
22 апреля, 11:40
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется потепление
Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, уточнил собеседник агентства.
110203
ПогодаМоскваОбщество
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Назван возможный сценарий пика коронавируса в России
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48В Пермском крае умер девятнадцатый пациент с COVID-19
09:48В Берлине возложили венки к Мемориалу павшим советским воинам
09:47В МЧС предупредили о погодных аномалиях в регионах
09:42Экс-дипломат рассказал о планах Гитлера по геноциду народов СССР
09:38Cамолет индийских ВВС МиГ-29 разбился в провинции Пенджаб
09:36Назван возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
09:28ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
09:28В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
09:25В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
Лента новостейМолния