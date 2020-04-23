В Чите коронавирус нашли у пациентов и сотрудников наркодиспансера

Ранее сообщалось, что наркодиспансер в Чите закрыли на карантин из-за обнаружения COVID-19 у пациента.
"Были обследованы 364 человека, у 17 поэтапно был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие, по мере определения инфекции, были госпитализированы в моностационар первой городской больницы", - говорится в сообщении.
В минздраве региона уточнили, что в числе заболевших медперсонал и пациенты наркодиспансера.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.