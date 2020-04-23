В Хакасии ликвидировали крупнейший с начала сезона лесной пожар

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Крупнейший с начала сезона лесной пожар в Хакасии ликвидирован вблизи поселка Вершина-Биджа, сообщили РИА новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
В среду сообщалось, что лесники вторые сутки тушат крупный пожар в Усть-Абаканском районе в 18 километрах от поселка Вершина-Биджа. Огонь перекинулся на территорию с сопредельных земель, в том числе и сельскохозяйственного назначения. Жаркая ветреная погода и густая сухая трава способствовали быстрому распространению низового пожара.
"Пожар в 8.30 местного времени на площади 2053 гектара ликвидирован", - сказал собеседник агентства.