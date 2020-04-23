В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5

ТОКИО, 23 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в Японии, в префектуре Нагано, сообщило главное метеорологическое управление страны.
По его данным, эпицентр находился на суше в центральной части префектуры. Сила подземных толчков по японской семибалльной шкале достигла четырех баллов, в префектуре Гифу - трех баллов. Сообщений об ущербе и пострадавших не поступало.
23 апреля, 02:57У побережья Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5
Угрозы цунами нет, сообщила метеослужба.