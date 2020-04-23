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2020-04-23T08:04
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Атамбаев отказался от участия в процессе по делу о беспорядках
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РИА Новости

Атамбаев отказался от участия в процессе по делу о беспорядках

08:04 23.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 23 апр - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от участия в процессе по делу о массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года, сообщил РИА Новости в среду адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.
Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии. Следующее судебное заседание должно состояться 27 апреля.
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"Алмазбек Шаршенович отказывается от участия в продолжении процесса, имеет на это законное право. Он уже написал соответствующее заявление", - заявил Слесарев.
По словам адвоката, у экс-президента продолжаются проблемы со здоровьем, "постоянно скачет давление".
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек. Суд поместил экс-президента под стражу в СИЗО ГКНБ.
Ранее Атамбаев также отказался от участия в процессе по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Суд принял решение о рассмотрении дела без участия бывшего лидера страны.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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4 марта, 11:32
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Фарид НиязовАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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