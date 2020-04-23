Атамбаев отказался от участия в процессе по делу о беспорядках

БИШКЕК, 23 апр - РИА Новости. Экс-президент Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от участия в процессе по делу о массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года, сообщил РИА Новости в среду адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека . Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов . Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей уголовного кодекса Киргизии. Следующее судебное заседание должно состояться 27 апреля.

"Алмазбек Шаршенович отказывается от участия в продолжении процесса, имеет на это законное право. Он уже написал соответствующее заявление", - заявил Слесарев.

По словам адвоката, у экс-президента продолжаются проблемы со здоровьем, "постоянно скачет давление".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. В ходе двухдневных столкновений сторонников бывшего главы государства с силовиками погиб один спецназовец, были ранены 136 человек. Суд поместил экс-президента под стражу в СИЗО ГКНБ.

Ранее Атамбаев также отказался от участия в процессе по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Суд принял решение о рассмотрении дела без участия бывшего лидера страны.