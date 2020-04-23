В Тюменской области у беременной женщины выявили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Случай заболевания коронавирусом впервые в Тюменской области выявили у беременной женщины, ее состояние стабильно, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
На 22 апреля количество заболевших в области составляет 319 человек. Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. Три человека скончались.
"В Тюменской области у одной беременной женщины выявлен COVID-19. Ее состояние здоровья удовлетворительное. Все контактировавшие с ней лица выявлены и проверены. На сегодня жизни женщины и жизни ее ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении штаба.
Добавляется, что сейчас в областной клинической инфекционной больнице находятся также шесть детей, их состояние удовлетворительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.