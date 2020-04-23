В Тюменской области у беременной женщины выявили коронавирус

"В Тюменской области у одной беременной женщины выявлен COVID-19. Ее состояние здоровья удовлетворительное. Все контактировавшие с ней лица выявлены и проверены. На сегодня жизни женщины и жизни ее ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении штаба.