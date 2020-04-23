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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T07:58
https://ria.ru/20200423/1570442144.html
В Тюменской области у беременной женщины выявили коронавирус
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569397512_0:171:3036:1879_1036x0_80_0_0_3307fc4bfc50f67b7db5a08e4427a2c7.jpg
РИА Новости

В Тюменской области у беременной женщины выявили коронавирус

07:58 23.04.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории держит в руках тест на COVID-19
ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 апр – РИА Новости. Случай заболевания коронавирусом впервые в Тюменской области выявили у беременной женщины, ее состояние стабильно, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
На 22 апреля количество заболевших в области составляет 319 человек. Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. Три человека скончались.
"В Тюменской области у одной беременной женщины выявлен COVID-19. Ее состояние здоровья удовлетворительное. Все контактировавшие с ней лица выявлены и проверены. На сегодня жизни женщины и жизни ее ребенка ничего не угрожает", - говорится в сообщении штаба.
Добавляется, что сейчас в областной клинической инфекционной больнице находятся также шесть детей, их состояние удовлетворительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская областьПроисшествия
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