В приложении "Моя Москва" появились новые виды заявок на пропуск

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дополнительные виды заявок для служащих и волонтеров на получение кода, с помощью которого можно через СМС оформить цифровой пропуск на передвижение по столице, появились в приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра Дополнительные виды заявок для служащих и волонтеров на получение кода, с помощью которого можно через СМС оформить цифровой пропуск на передвижение по столице, появились в приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о введении в Москве спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным. Цифровой пропуск требуется для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.

"Сейчас в приложении "Моя Москва" при выборе пункта "Оформить заявку на пропуск по СМС" в разделе "Цифровой пропуск" доступно пять пунктов: для работающих, служащих, волонтеров, посетителей медицинских учреждений и иных целей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тем, кто обязан ездить на работу, для получения кода надо указать ИНН и краткое название компании, пациентам - дату рождения и название лечебного учреждения. Служащим нужно ввести только номер служебного удостоверения, а волонтерам - личный номер и дату рождения. Если причина выхода из дома другая, то ее нужно указать в категории "Иные цели".

Всем пользователям независимо от типа заявки придет сгенерированный код, который и поможет получить пропуск. Код надо скопировать и отправить СМС на номер 7377. В ответ придет сообщение с данными цифрового пропуска, добавляется в сообщении.