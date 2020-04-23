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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T07:57
https://ria.ru/20200423/1570442043.html
В приложении "Моя Москва" появились новые виды заявок на пропуск
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570399160_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_bd3544d22b4c652e95580490a91e26d2.jpg
РИА Новости

В приложении "Моя Москва" появились новые виды заявок на пропуск

07:57 23.04.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дополнительные виды заявок для служащих и волонтеров на получение кода, с помощью которого можно через СМС оформить цифровой пропуск на передвижение по столице, появились в приложении "Моя Москва", сообщается на сайте мэра Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о введении в Москве спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным. Цифровой пропуск требуется для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
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"Сейчас в приложении "Моя Москва" при выборе пункта "Оформить заявку на пропуск по СМС" в разделе "Цифровой пропуск" доступно пять пунктов: для работающих, служащих, волонтеров, посетителей медицинских учреждений и иных целей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тем, кто обязан ездить на работу, для получения кода надо указать ИНН и краткое название компании, пациентам - дату рождения и название лечебного учреждения. Служащим нужно ввести только номер служебного удостоверения, а волонтерам - личный номер и дату рождения. Если причина выхода из дома другая, то ее нужно указать в категории "Иные цели".
Всем пользователям независимо от типа заявки придет сгенерированный код, который и поможет получить пропуск. Код надо скопировать и отправить СМС на номер 7377. В ответ придет сообщение с данными цифрового пропуска, добавляется в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
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