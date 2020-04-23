Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 148 тысяч

По его данным, за сутки в ФРГ скончались 215 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 281 умершем от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 5094.

Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 148 046 человек, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 2352. Сутками ранее сообщалось о приросте в 2237 человек. За все время вылечились 103 300 человек.