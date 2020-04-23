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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-23T09:21
https://ria.ru/20200423/1570441874.html
Цены на нефть отыгрывают обвал начала недели
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569173728_0:60:3072:1788_1036x0_80_0_0_65143b29d82a3a073b1d399aabc12e15.jpg
РИА Новости

Цены на нефть отыгрывают обвал начала недели

07:35 23.04.2020 (обновлено: 09:21 23.04.2020)
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© REUTERS / Angus MordantНефтяной насос-качалка
Нефтяной насос-качалка
© REUTERS / Angus Mordant
Нефтяной насос-качалка
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост на девять-двенадцать процентов, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели.
По состоянию на 7:28 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь Brent поднимается на 9,28% — до 22,24 доллара за баррель, WTI — на 11,54%, до 15,39 доллара. Минутами ранее увеличение было в пределах семи-десяти процентов.
В понедельник цена сырья WTI с поставкой в мае впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. На следующий день стоимость июньских фьючерсов рухнула на 43,4%, до 11,57 доллара за баррель (в ходе торгов опускалась до 6,55 доллара).
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В среду цена июньских фьючерсов на нефть Brent опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель.
Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное снижение цен на нефть из-за обвала спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьWTI (нефть)ОПЕКМеждународное энергетическое агентствоЦены на нефтьВесь мирBrentНефтьЭкономика
Популярные комментарии
А в это время, где то в далёкой России. Все силы брошены на борьбу с короновирусом и "переживание" за здоровье людей! Экономику оставили на потом.
23 апреля, 08:14
Polikarpovich-polikarp Полли
7810515
Российская экономика не зависит от цен на нефть и газ ! Сам лично не однократно это слышал от правительства, даже слово придумали- диверсифика́ция экономики.
23 апреля, 08:23
Юстас Алексу
470013
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