Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом

КЕМЕРОВО, 23 апр - РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Еще у девяти пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 64 больных коронавирусом", – написал глава региона.
Как уточняется в Telegram-канале правительства Кузбасса, трое заболевших - в поселке Краснобродский, двое – в Новокузнецке, по одному зараженному в Кемерово, Анжеро-Судженске, в поселке Тяжинский и в городе Белово. Пациенты изолированы, получают медицинскую помощь в полном объеме.
По данным на четверг, в Кузбассе выявлены 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 2381 человек.
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