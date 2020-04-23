Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом

Как уточняется в Telegram-канале правительства Кузбасса, трое заболевших - в поселке Краснобродский, двое – в Новокузнецке, по одному зараженному в Кемерово, Анжеро-Судженске, в поселке Тяжинский и в городе Белово. Пациенты изолированы, получают медицинскую помощь в полном объеме.

По данным на четверг, в Кузбассе выявлены 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Одиннадцать человек уже выздоровели и выписаны из больниц, одна пациентка, жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась, посмертный анализ показал наличие у нее коронавирусной инфекции. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 2381 человек.