В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 631

БИШКЕК, 23 апр - РИА Новости. Число случаев заражения Число случаев заражения коронавирусом Киргизии увеличилось до 631, сообщили РИА Новости в четверг в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 23 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 19 новых подтвержденных случая СOVID-19", - заявил агентству представитель штаба.

По его словам, пятеро из новых зараженных - медработники.

Таким образом, количество инфицированных COVID-19 в республике достигло 631 человека, из них 162 - медработники и 12 - сотрудники правоохранительных органов. Восемь человек погибли. По предварительным данным, с инфицированными контактировали почти 9 тысяч человек. Выздоровели - 302 человека, из которых 45 - медработники.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице, - режим чрезвычайного положения.