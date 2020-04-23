В Забайкалье за сутки зафиксировали 10 случаев заболевания COVID-19

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Забайкальском крае за сутки увеличилось с 64 до 73, сообщает пресс-служба правительства региона.
В среду сообщалось о 64 заболевших коронавирусом в Забайкалье.
"На 23 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 11 из них – дети", - говорится в сообщении.
Случаи заболеваний зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах. Установлено, что 18 человек прибыли из регионов РФ и стран, неблагополучных по заболеваемости COVID-19, 52 человека находились в контакте с ними. Всего семь человек выписаны из больниц.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет почти 58 тысяч человек, всего скончались от болезни 513 человек, выздоровели 4420.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.