В Новосибирской области за сутки выявили 17 случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 23 апр – РИА Новости. Семнадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 11.00 (7.00 мск) 23 апреля, в Новосибирской области за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. У остальных в эпиданамнезе контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 увеличилось до 168, из них восемь детей. Двадцать три человека выздоровели, четверо скончались.
В детскую больницу №3 госпитализировано 49 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска – 304, включая пациентов с установленным диагнозом. Три пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
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