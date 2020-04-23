В Новосибирской области за сутки выявили 17 случаев коронавируса

"По данным оперативного штаба на 11.00 (7.00 мск) 23 апреля, в Новосибирской области за сутки выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них семь человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами. У остальных в эпиданамнезе контакты с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден лабораторно", - говорится в сообщении.