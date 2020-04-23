В Индии более четырех тысяч человек вылечились от коронавируса

По данным минздрава Индии, лечение проходят 16 454 человека. Накануне сообщалось о 19 984 заболевших, днем ранее – о 18 601. Всего сейчас 4257 выздоровевших, 681 скончавшийся и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны.