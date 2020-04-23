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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T07:23
https://ria.ru/20200423/1570441651.html
В Индии более четырех тысяч человек вылечились от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1036x0_80_0_0_902467bdbb54a9d21ad88857f6b85c62.jpg
РИА Новости

В Индии более четырех тысяч человек вылечились от коронавируса

07:23 23.04.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
Врачи врачи беседуют с девочкой в бесплатном медицинском лагере в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
© AP Photo / Rajanish Kakade
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Индии составляет 21 393, выздоровели более 4 тысяч человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
По данным минздрава Индии, лечение проходят 16 454 человека. Накануне сообщалось о 19 984 заболевших, днем ранее – о 18 601. Всего сейчас 4257 выздоровевших, 681 скончавшийся и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны.
Большая часть зараженных выявлена в штате Махараштра в центре страны, где зафиксированы 5652 случая заражения. На второе место по числу заболевших вышел самый западный штат Индии Гуджарат - 2407 случая, далее следует столичная территория Дели с 2248 зараженными.
Больше тысячи зараженных также в штате на севере страны Раджастане - 1890 случаев заболевания, штате Тамилнад на юге Индии - 1629 случаев, в граничащем с Махараштрой Мадхъя-Прадеш - 1592 случая и в штате на севере Индии Уттар-Прадеше - 1449 случаев.
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Минздрав Индии объявил "горячими точками" 170 районов, где выявлено наибольшее число заболевших коронавирусом в стране, также случаи заражения отмечены еще в 207 районах Индии. Около 400 районов страны объявлены "зелеными зонами", местами, где не выявлены больные коронавирусом.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил продлить режим изоляции в стране до 3 мая. Этот режим действует с 25 марта. Ограничена работа учебных и развлекательных заведений, общественного транспорта, служб такси, метро и железных дорог, закрыты границы между штатами страны.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИндияВ мире
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