В Хакасии число заболевших COVID-19 увеличилось до 99 человек

"Еще у 12 жителей республики лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Всего на сегодня в республике зарегистрировано 99 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Восемь человек из них выздоровели, один - скончался.