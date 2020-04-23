В Хакасии число заболевших COVID-19 увеличилось до 99 человек

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Количество случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Хакасии за сутки увеличилось на 12, до 99, сообщает пресс-служба правительства республики.
В среду сообщалось о 87 заболевших.
"Еще у 12 жителей республики лабораторно подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Всего на сегодня в республике зарегистрировано 99 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Восемь человек из них выздоровели, один - скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.