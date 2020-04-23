Эксперты сравнили вспышку COVID-19 c самыми худшими эпидемиями

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты Deutsche Bank усомнились в том, что распространение коронавируса способно стать худшей пандемией в истории человечества, об этом сообщает Специалисты Deutsche Bank усомнились в том, что распространение коронавируса способно стать худшей пандемией в истории человечества, об этом сообщает РБК

Как полагают авторы исследования, вспышка COVID-19 не войдет в двадцатку самых смертоносных. Они изучили 23 пандемии, которые унесли жизни не менее 100 тысяч человек каждая, после чего сравнили показатели смертности.

Наиболее губительной для человечества стала пандемия чумы 1347–1351 годов, также известная как "черная смерть". Тогда от болезни умерли 42 процента мирового населения — 200 миллионов человек. Второй в рейтинге стала эпидемия чумы 541–542 годов с 60 миллионами жертв (28,5 процента населения).

Наиболее смертоносной болезнью современности остается СПИД. В результате заражения ВИЧ с момента открытия заболевания в 1981 году и по настоящее время умерли 0,57% населения (30 миллионов человек).

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. В середине марта Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) объявила пандемию коронавируса в мире.

В России выявили 57 999 случаев заражения, свыше 4,4 тысячи пациентов выздоровели.