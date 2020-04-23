Вывозной рейс Франкфурт-на-Майне — Москва запланирован на 24 апреля

"Вылет рейса №AFL2657 Франкфурт-на-Майне - Москва запланирован на 24 апреля 2020 в 18.50 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области", - говорится в Telegram-канале Минкомсвязи.