Вывозной рейс Франкфурт-на-Майне — Москва запланирован на 24 апреля

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вывозной рейс Франкфурт-на-Майне — Москва для граждан России запланирован на 24 апреля в 18.50 (19.50 мск).
"Вылет рейса №AFL2657 Франкфурт-на-Майне - Москва запланирован на 24 апреля 2020 в 18.50 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области", - говорится в Telegram-канале Минкомсвязи.
Отмечается, что количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах.
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