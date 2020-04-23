Во Владивостоке врачей онкодиспансера отправили на карантин

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Часть врачей Приморского краевого онкологического диспансера во Часть врачей Приморского краевого онкологического диспансера во Владивостоке отправлены на карантин после контакта с больными коронавирусом , в связи с чем медучреждение работает в ограниченном режиме, сообщает диспансер.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки из-за продолжающегося распространения новой коронавирусной инфекции, случаями внутрибольничного инфицирования и заражения медицинского персонала COVID-19 ГБУЗ "Приморский краевой онкологический диспансер" временно ограничивает оказание амбулаторно-поликлинической помощи. К сожалению, несколько наших онкологов, сами того не подозревая, контактировали с онкопациентами, зараженными COVID-19. Вследствие чего доктора оказались на карантине", - говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель онкодиспансера, первые тесты сдали 5 врачей и одна медсестра, предварительные результаты у них отрицательные.

Из-за ослабления кадрового потенциала диспансер переходит на ограниченный режим работы. В поликлинике будут планово приниматься и консультироваться пациенты, направленные с впервые установленным диагнозом, либо с подозрением на злокачественное новообразование и пациенты, которым требуется экстренная помощь. Временно переносятся приемы пациентов, у которых запланирован контроль и оценка эффективности проводимого лечения, динамическое наблюдение, а также пациентов, которые направляются в диспансер с доброкачественными новообразованиями или повторно.

Поликлиника онкодиспансера продолжит оказывать помощь повторным пациентам и планировать их лечение дистанционно.

Ранее сообщалось, что урологическое и хирургическое отделения клинической больницы №2 во Владивостоке закрыли на карантин из-за нескольких пациентов и медиков с коронавирусом. В среду власти региона информировали, что крупный – групповой – очаг инфицирования отмечен в этом медучреждении, COVID-19 подтвердился у 42 человек, из которых 17 человек – это сотрудники больницы.

Всего в Приморье официально подтверждены 178 случаев заболевания коронавирусом, два человека умерли, 11 выписаны.