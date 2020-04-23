Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 167 человек

"На 8.00 (5.00 мск) часов 23.04.2020 зарегистрировано 167 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 55 человек, умерло 2 человека, проходят лечение в стационарах 110 человек", - говорится в сообщении.