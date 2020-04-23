Число зараженных коронавирусом в Бурятии выросло до 167 человек

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Число выявленных больных, зараженных коронавирусом, в Бурятии за сутки увеличилось на 4 человека и достигло 167, сообщает минздрав республики.
В среду сообщалось о 163 зараженных.
"На 8.00 (5.00 мск) часов 23.04.2020 зарегистрировано 167 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019. Из них успешно завершили лечение и выписались из больницы 55 человек, умерло 2 человека, проходят лечение в стационарах 110 человек", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 110 больных. В отделении реанимации 4 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, один больной - на ИВЛ.
Глава региона продлил режим самоизоляции населения до 30 апреля.
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