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2020-04-23T11:43
https://ria.ru/20200423/1570441151.html
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать антисептик
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать антисептик

06:14 23.04.2020 (обновлено: 11:43 23.04.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкМаски и антисептики
Маски и антисептики
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор на фоне пандемии коронавируса напоминает гражданам, что эффективные антисептики для рук должны быть с широким спектром действия, а в их составе необходимо содержание не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.

"В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Так, при выборе средства нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Средства только с антибактериальным действием не будут достаточно эффективными в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. О том, на каких возбудителей воздействует средство, прописано в инструкции.
Кроме того, отмечает Роспотребнадзор, в состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.
Потереть антисептик между ладонями в течение пяти секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук.
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