В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать антисептик

"В момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства .

Так, при выборе средства нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. Средства только с антибактериальным действием не будут достаточно эффективными в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. О том, на каких возбудителей воздействует средство, прописано в инструкции.