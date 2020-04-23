В Приморье ищут опекуна для тигра Амура из-за ситуации с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр – РИА Новости. Приморский сафари-парк ищет опекуна для знаменитого тигра Амура на фоне ситуации с коронавирусом, когда учреждение не может принимать посетителей, сообщает парк.
"Хочу обратиться к бизнесменам Приморья…. Станьте опекуном хотя бы тигра Амура – самого известного в мире тигра с легендарной судьбой, прославившего Приморье на весь мир. Кстати, тигр Амур юридически является собственностью Приморского края, а не сафари-парка, так же, как и тигрица Тайга", - отметил директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что на фоне ситуации с коронавирусом сафари-парк остался без доходов. Учреждение предлагает стать опекуном любого животного или птицы в сафари-парке. Отмечается, что пара пенсионеров из Тобольска оплатили опеку сокола-сапсана за 6 месяцев, а пенсионерка из Тольятти готова оплачивать опеку даурского журавля. Стоимость опеки амурского тигра – 40 тысяч рублей в месяц.
Тигр Амур стал известен во всем мире после дружбы с козлом Тимуром в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, так как Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. В 2019 году Тимур умер от остановки сердца.