В Приморье ищут опекуна для тигра Амура из-за ситуации с коронавирусом

"Хочу обратиться к бизнесменам Приморья…. Станьте опекуном хотя бы тигра Амура – самого известного в мире тигра с легендарной судьбой, прославившего Приморье на весь мир. Кстати, тигр Амур юридически является собственностью Приморского края, а не сафари-парка, так же, как и тигрица Тайга", - отметил директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев, чьи слова приводятся в сообщении.