В лесах Забайкальского края ввели режим ЧС из-за пожаров

КРАСНОЯРСК, 23 апр - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Режим чрезвычайной ситуации введен в лесах Забайкальского края из-за пожаров, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

"В лесах Забайкальского края введен режим ЧС - выезд в лес запрещен", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за прошедший период года ликвидировано более 500 лесных пожаров. Основные причины возгораний - выжигание сухой растительности, неосторожное обращение с огнем, неконтролируемые палы на сенокосных угодьях.