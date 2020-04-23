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2020-04-23T06:03
https://ria.ru/20200423/1570441028.html
Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин
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РИА Новости

Аргентинский парк животных, рассказал, как обитатели переносят карантин

06:03 23.04.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМорской котик
Морской котик
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Морской котик. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 апр – РИА Новости. Карантин, введенный во многих странах из-за коронавируса, является большим испытанием для многих, но для сотрудников парков и центров спасения животных – это настоящий вызов, считает вице-президент фонда Mundo Marino ("Морской мир") Андреа Кабрера.
Mundo Marino – это и центр спасения животных, и самый большой в Аргентине образовательный парк, где взрослые и дети могут многое узнать о морских и диких животных, находясь в близком контакте с ними. Парк проводит презентации с морскими котиками, дельфинами и косаткой, некоторых животных можно кормить с рук, в нем живут различные птицы, есть и небольшое сафари, во время которого можно увидеть различных травоядных.
Кабрера рассказала РИА Новости, что из-за карантина сотрудники теперь работают группами, чтобы ограничить контакты людей друг с другом, но и в то же время чтобы обеспечивать нормальную жизнь животных – это и приготовление еды, и уход за местами их проживания, и ветеринарные услуги.
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"Но важно поддерживать не только физическое, но и психологическое состояние животных. Текущая ситуация – это большой вызов для сотрудников парка, которые находятся в непосредственном контакте с животными, она затронула всех нас, и как, например, мы, приходя домой, не хотим передавать тяжелые мысли и настроение своим детям, заботясь о том, чтобы они были в позитивном настроении, также и те, кто заботится о животных, должны поддерживать их позитивную энергию и каждый день придумывать для них что-то новое", - сказала Кабрера РИА Новости.
Сотрудники ежедневно делают с ними различные упражнения, играют, чтобы поддерживать их в тонусе. Важно каждый раз нарушать рутину, чтобы животные чувствовали, что все дни разные, чтобы не скучали. По мнению Кабреры, обитатели парка не испытывают стресса или депрессии из-за карантина.
Также нет и проблем с поставками еды для животных. Каждый день для морских питомцев подготавливается 400-500 килограмм рыбы. Если раньше кормить, например, морских котиков, помогали посетители, то теперь эта работа полностью легла на плечи работников парка. А для травоядных животных ежемесячно завозится несколько тонн кукурузы, овса и других продуктов.
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Обитатели парка - это животные, которые были спасены человеком. Кто-то из них, может вернуться обратно в свой естественный мир – их лечат, за ними ухаживают и готовят к возвращению сотрудники центра по спасению зверей. Кто-то, увы, не сможет покинуть парк, поскольку не выживет в дикой природе. Сейчас в центре находится несколько пингвинов, других птиц, совсем юный морской слон.
Ранее сотрудники центра принимали много звонков о том, что на берегу были замечены пингвины, черепахи или морские котики, которым нужна помощь. В основном речь шла о животных, пострадавших из-за разлива нефти или пластика, который в большом количестве находится в океане. Во всех случаях работники выезжали на место, оценивали состояние зверей. Однако теперь ситуация резко изменилась.
"За животными в центре спасения продолжают следить и ухаживать, несмотря на карантин. Но сейчас нам не дают разрешения на патрулирование пляжей (что центр делал ранее – ред). Из-за того, что людям тоже запрещено выходить на пляж, мы теперь не получаем извещений о появлении там животных, которым, возможно, нужна наша помощь. У нас было два случая, когда люди, нарушившие карантин, сообщили нам, что нашли пингвинов на берегу. Поэтому мы просим сотрудников префектуры, которым разрешено передвижение, привозить нам животных. Пока власти сказали, что в данный момент важнее жизнь людей", - сказала Кабрера.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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