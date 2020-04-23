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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T10:11
https://ria.ru/20200423/1570440937.html
Дипломаты оценили блокирование в ООН резолюции о борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Дипломаты оценили блокирование в ООН резолюции о борьбе с коронавирусом

05:44 23.04.2020 (обновлено: 10:11 23.04.2020)
89932
© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
© РИА Новости / Роман Махмутов
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ООН, 23 апр — РИА Новости. Страны, не поддержавшие в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса, продемонстрировали политизированный подход, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при организации.
О блокировании резолюции, призывающей к ослаблению санкционного режима, ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как отметили в российской дипмиссии, 22 апреля группа западных стран и поддержавших их государств помешала принять предложенный Москвой проект Декларации, соавторами которого выступили 34 страны ООН.
Постпредство указало, что проект резолюции призывал мировое сообщество к солидарности перед лицом пандемии, поддержке развивающихся стран и отказу от использования односторонних экономических санкций против них.
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"Ставя вопрос таким образом, мы прежде всего реагировали на обращения самих этих стран, испытывающих серьезные проблемы в противостоянии заболеванию из-за действующих против них принудительных мер", — пояснили в постпредстве.
В проекте резолюции также говорилось о важности всеобщего охвата услугами здравоохранения, наращивания производства медпрепаратов и их доступности. В тексте указывалось на необходимость оказания поддержки международными финансовыми институтами нуждающимся странам, направления срочной гуманитарной помощи. Также документ осуждал проявления расизма и ксенофобии в контексте борьбы с инфекцией.
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"Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов. Они четко продемонстрировали, что звучащие от них призывы к солидарности и помощи странам с ограниченными ресурсами для борьбы с коронавирусом — не более чем пропагандистский прием", — заключили дипломаты, отметив, что нельзя одновременно помогать и "сдавливать удавку на шее тех", кому оказывается помощь.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Может надо еще больше им помогать))) ??? Можно пенсии сократить, а разницу направить на помощь в эти страны)))
23 апреля, 06:09
Йаххааа!
79821786
Ну, конечно! Россия гордится санкциями. Чего лукавить тяготят эти санкции правящую «элиту»
23 апреля, 09:07
nnirq
3100012
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