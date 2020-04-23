Дипломаты оценили блокирование в ООН резолюции о борьбе с коронавирусом

ООН, 23 апр — РИА Новости. Страны, не поддержавшие в Страны, не поддержавшие в Генеральной Ассамблее ООН российский проект резолюции о борьбе с эпидемией коронавируса , продемонстрировали политизированный подход, говорится в комментарии , опубликованном на сайте постпредства России при организации.

Дмитрий Кулеба. О блокировании резолюции, призывающей к ослаблению санкционного режима, ранее сообщил министр иностранных дел Украины

Как отметили в российской дипмиссии, 22 апреля группа западных стран и поддержавших их государств помешала принять предложенный Москвой проект Декларации, соавторами которого выступили 34 страны ООН.

Постпредство указало, что проект резолюции призывал мировое сообщество к солидарности перед лицом пандемии, поддержке развивающихся стран и отказу от использования односторонних экономических санкций против них.

"Ставя вопрос таким образом, мы прежде всего реагировали на обращения самих этих стран, испытывающих серьезные проблемы в противостоянии заболеванию из-за действующих против них принудительных мер", — пояснили в постпредстве.

В проекте резолюции также говорилось о важности всеобщего охвата услугами здравоохранения, наращивания производства медпрепаратов и их доступности. В тексте указывалось на необходимость оказания поддержки международными финансовыми институтами нуждающимся странам, направления срочной гуманитарной помощи. Также документ осуждал проявления расизма и ксенофобии в контексте борьбы с инфекцией.

"Заблокировав одобрение Генассамблеей такого документа, предпринявшие этот шаг расписались в нежелании отойти от политизированных подходов, фобий и узкогрупповых интересов. Они четко продемонстрировали, что звучащие от них призывы к солидарности и помощи странам с ограниченными ресурсами для борьбы с коронавирусом — не более чем пропагандистский прием", — заключили дипломаты, отметив, что нельзя одновременно помогать и "сдавливать удавку на шее тех", кому оказывается помощь.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.