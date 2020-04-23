Подстанцию скорой помощи в Хабаровске закрыли на карантин из-за COVID-19

ХАБАРОВСК, 23 апр - РИА Новости. Подстанция скорой помощи в Кировском районе Хабаровска закрыта на карантин из-за выявления коронавируса у одного из сотрудников, сообщает минздрав Хабаровского края.
"Подстанцию скорой помощи в Кировском районе закрыли на карантин", - говорится в сообщении.
По данным минздрава, один из сотрудников подстанции оказался вирусоносителем, восемь бригад скорой отправлены на 14-дневный карантин, у них взяли тесты на инфекцию. На территории подстанции проводится дезинфекция. Население Кировского района будут обслуживать медики других подстанций скорой помощи города.
Ранее сообщалось, на утро четверга в регионе зарегистрировано 272 случая заболевания COVID-19, из них за последние сутки 28. Пять человек скончались, 21 выздоровел.
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