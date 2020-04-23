Подстанцию скорой помощи в Хабаровске закрыли на карантин из-за COVID-19

По данным минздрава, один из сотрудников подстанции оказался вирусоносителем, восемь бригад скорой отправлены на 14-дневный карантин, у них взяли тесты на инфекцию. На территории подстанции проводится дезинфекция. Население Кировского района будут обслуживать медики других подстанций скорой помощи города.