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2020-04-23T15:46
https://ria.ru/20200423/1570440852.html
Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания
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РИА Новости

Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

05:06 23.04.2020 (обновлено: 15:46 23.04.2020)
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© Радио SputnikЧеловек в противогазе
Человек в противогазе
© Радио Sputnik
Человек в противогазе
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, поэтому необходима смена этой стратегии, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий, заявила РИА Новости биолог, участник конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.

"По мнению вирусологов, если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия. Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться. После этой пандемии мы должны понять, как мы будем сохранять свою среду обитания", — сказала Воронцова.

Она отметила, что человек оказывает огромное влияние на все земные экосистемы.
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"Начинают исчезать леса водорослей-ламинарий, которые являются биотопом, средой обитания и размножения, яслями для многих морских видов беспозвоночных и рыб. Скорее всего, это произошло потому, что море потеплело, и это будет продолжаться. Активно развивается глубоководный промысел. Рыбу ловят тралением, при этом уничтожается вся глубоководная живность", — пояснила Воронцова.

Она отметила, что на дне океана давно обнаружено множество месторождений редкоземельных металлов.
"Весь мир считает, что это надо достать. Там залежи кобальта, марганца и прочего, что используется в мобильных телефонах и электронных устройствах. Сейчас организована международная организация по глубоководной добыче при ООН, с этого года должны были выдавать лицензии на освоение участков в океане", — сказала Воронцова.
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Эксперт уточнила, что уже существуют машины, которые будут "сгрызать" дно на глубине четырех-пяти километров и потом передавать добытое по трубе на корабль.
"Однако дно на такой глубине очень мягкое, а это значит, что при такой добыче в океане будет висеть взвесь, которая будет затемнять толщу океана, и это точно будет влиять на живые организмы и на температуру океана", — отметила Воронцова.
Она напомнила, что из-за интенсивного сельского хозяйства происходит истощение почвы. Аграрные технологии сосредоточены на монокультурах, используют большое количество минеральных удобрений и пестицидов.

"Для примера возьмем пальмовые плантации. Под них вырубают тропические леса. В результате на этих территориях разводятся в огромном количестве грызуны, питающиеся орехами пальм. Появились грызуны — стало больше змей. В итоге пальмовая плантация кишит ядовитыми змеями и туда работники заходить боятся. Все это — вместо тропического леса. Монокультура — это нестабильная система", — сказала Воронцова.

По ее мнению, человечеству надо сменить паразитарную стратегию по отношению к природе на нормальный симбиоз, но для этого нам надо выбрать другую стратегию для человека как вида.
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РоссияООНОбщество
Популярные комментарии
Без уничтожения капитализма сие невозможно. Ибо бабло побеждает добро и разум.
23 апреля, 06:08
ЛКЛысый Кучерявый
404003012
Согласен с вами, во многом мы калечим природу именно для набивания карманов, а не для нормальной размеренной жизни. КАПИТАЛИЗМ - ЗЛО!!!
23 апреля, 06:19
sserj1679
358101112
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