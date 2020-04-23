Биолог посоветовала людям сменить стратегию выживания

"По мнению вирусологов, если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия. Вирусов великое множество, и они новые для человека, а когда вирус или паразит новый, то он, как правило, очень опасен, убийственен для организма. Если мы не пересмотрим свои стратегии как вида, то пандемии будут продолжаться. После этой пандемии мы должны понять, как мы будем сохранять свою среду обитания", — сказала Воронцова.
"Начинают исчезать леса водорослей-ламинарий, которые являются биотопом, средой обитания и размножения, яслями для многих морских видов беспозвоночных и рыб. Скорее всего, это произошло потому, что море потеплело, и это будет продолжаться. Активно развивается глубоководный промысел. Рыбу ловят тралением, при этом уничтожается вся глубоководная живность", — пояснила Воронцова.
"Для примера возьмем пальмовые плантации. Под них вырубают тропические леса. В результате на этих территориях разводятся в огромном количестве грызуны, питающиеся орехами пальм. Появились грызуны — стало больше змей. В итоге пальмовая плантация кишит ядовитыми змеями и туда работники заходить боятся. Все это — вместо тропического леса. Монокультура — это нестабильная система", — сказала Воронцова.