У 14 членов экипажа находящегося в порту Нагасаки лайнера нашли COVID-19

ТОКИО, 23 апр - РИА Новости. Анализы еще 14 членов экипажа круизного судна Costa Atlantica в порту Нагасаки показали положительную реакцию на новую коронавирусную инфекцию, сообщил телеканал NHK.
Таким образом, учитывая 34 случая, подтвержденных к среде, всего на судне 48 человек оказались инфицированы новым типом коронавируса. Согласно сведениям посольства Российской Федерации в Японии, один из них - гражданин России, его состояние не вызывает опасений.
В четверг агентство Киодо сообщило, что состояние одного из заболевших, госпитализированного накануне, ухудшилось и расценивается как тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ранее сообщалось также, что специалисты группы по антикластерным мерам министерства здравоохранения Японии считают, что на судне произошло кластерное заражение.
Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции. Были сделаны анализы у 57 человек, заболевание подтвердилось у 33, таким образом, общее число заболевших в среду составило 34. Всего на судне находятся 623 человека.
До этого число выявленных случаев COVID-19 в Японии составляло 12 тысяч 706, включая 712 заразившихся на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у берегов Японии в феврале. В среду было выявлено 452 новых случая, из них 132 - в Токио, который лидирует по числу заражений в стране. Погибли 312 человек. Состояние 245 человек оценивается как тяжелое. Выздоровели 2069 человек.
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