У 14 членов экипажа находящегося в порту Нагасаки лайнера нашли COVID-19

В четверг агентство Киодо сообщило, что состояние одного из заболевших, госпитализированного накануне, ухудшилось и расценивается как тяжелое. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Круизный лайнер Costa Atlantica зашел в порт Нагасаки 25 марта без пассажиров для профилактики и ремонта в доке Кояги судостроительной верфи Mitsubishi Heavy Industries и должен был покинуть порт в конце апреля по завершении всех работ. Однако в середине апреля у одного из членов команды был обнаружен новый тип коронавирусной инфекции. Были сделаны анализы у 57 человек, заболевание подтвердилось у 33, таким образом, общее число заболевших в среду составило 34. Всего на судне находятся 623 человека.